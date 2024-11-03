Фернандо Алонсо: «Финишировал ради людей в Валенсии, которые оказались в еще более ужасной ситуации, чем я сегодня»
Ближе к концу Гран-при Сан-Паулу пилот «Астон Мартин» сообщил команде по радио о сильной боли в спине из-за подпрыгиваний болида и отметил, что закончит гонку ради механиков.
После гонки Алонсо подчеркнул, что решил доехать до финиша в том числе ради пострадавших из-за недавнего наводнения в Валенсии.
«Мне нехорошо, несколько часов назад я чувствовал себя лучше. При обычных обстоятельствах я бы не финишировал, но я должен был сделать это ради механиков, ради себя, ведь мне было тяжело еще перед приездом сюда, и ради людей в Валенсии, ради многих людей, которые оказались в еще более ужасной ситуации, чем я сегодня.
У нас были проблемы с тормозами, на всех рестартах они проваливались, было чувство, словно в поворотах мне приходилось тянуть тормоз рукой. В этом плане гонка прошла неидеально. Нужно улучшить ситуацию к следующему этапу», – сказал Алонсо.
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