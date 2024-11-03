  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «Феррари» не повезло в Бразилии, но это не катастрофа для чемпионата»
3

Фредерик Вассер: «Феррари» не повезло в Бразилии, но это не катастрофа для чемпионата»

Вассер обсудил невезение «Феррари» в Бразилии.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением после пятого места Шарля Леклера и схода Карлоса Сайнса на Гран-при Сан-Паулу и пообещал продолжить борьбу за Кубок конструкторов.

«Конечно, мы могли заработать больше очков, если бы Карлос добрался до финиша, а момент для пит-стопа Шарля оказался бы более подходящим. Но, полагаю, в конечном счете это мало что меняет. Скорее дело в том, что мы ожидали другую погоду, и это повлияло на давление в шинах.

Мы видели то же с «Маклареном», который был очень быстрым в начале отрезка, а затем постепенно потерял скорость. То же случилось с «Альпин».

Приходится принимать решения, и все сложилось не в нашу пользу. Но это не катастрофа для чемпионата. Мы вернемся и будем сильнее в Вегасе.

После заключительного рестарта мы поначалу были на шесть-семь десятых медленнее Норриса, а в конце – на шесть-семь десятых быстрее «Макларена». Но очень тяжело предсказать количество кругов до следующего заряда дождя. Пришлось выбирать, и, пожалуй, сегодня нам не повезло.

В целом «тройник» прошел хорошо. Думаю, команда заработала больше всех очков, что очень важно. Это хорошая подготовка к последним трем гонкам сезона. Мы знаем, что в Вегасе темп будет лучше, чем в этот уик-энд, и мы должны заработать много очков. Такая борьба между четырьмя топ-командами продлится до Абу-Даби.

Также я хочу поздравить «Альпин», потому что у команды был очень тяжелый сезон, и такой результат – фантастика», – отметил менеджер.

Гран-при Сан-Паулу-2024. Ферстаппен выиграл гонку с 17-го места, Окон – 2-й, Гасли – 3-й, Норрис – 6-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
Гран-при Бразилии
logoФеррари
logoМакларен
logoКарлос Сайнс
Гран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoФредерик Вассер
logoЛандо Норрис
logoАльпин
Гран-при Лас-Вегаса
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джордж Расселл: «Мне особо нечего сказать. Порой нужно доверять своей интуиции»
6 минут назад
Гельмут Марко: «Ферстаппен был словно с другой планеты»
425 минут назад
Ландо Норрис: «Если бы Ферстаппен стартовал впереди, то, вероятно, опередил бы меня на круг»
1339 минут назад
Макс Ферстаппен на пресс-конференции: «А где все британские журналисты? Они все опаздывали на самолет?»
1652 минуты назад
Йос Ферстаппен о победе сына: «Макс показал всем этим британским журналистам, бывшим гонщикам и комментаторам, что он действительно лучший»
16сегодня, 19:40
Фернандо Алонсо: «Финишировал ради людей в Валенсии, которые оказались в еще более ужасной ситуации, чем я сегодня»
6сегодня, 19:37
Кристиан Хорнер: «Ферстаппен продемонстрировал поистине чемпионское выступление, этому невозможно дать оценку»
17сегодня, 19:26
Льюис Хэмилтон: «Машина ведет себя как деревянная доска – как будто у нее вообще нет подвески»
42сегодня, 19:12
Ландо Норрис: «Расселл заслужил победу больше, чем кто-либо еще. Но порой тебе не везет и правила против тебя»
33сегодня, 19:08
«Альпин» поднялась с 9-го на 6-е место в Кубке конструкторов благодаря двойному подиуму
4сегодня, 19:06
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото