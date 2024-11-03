Фредерик Вассер: «Феррари» не повезло в Бразилии, но это не катастрофа для чемпионата»

Вассер обсудил невезение «Феррари» в Бразилии.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер поделился мнением после пятого места Шарля Леклера и схода Карлоса Сайнса на Гран-при Сан-Паулу и пообещал продолжить борьбу за Кубок конструкторов.

«Конечно, мы могли заработать больше очков, если бы Карлос добрался до финиша, а момент для пит-стопа Шарля оказался бы более подходящим. Но, полагаю, в конечном счете это мало что меняет. Скорее дело в том, что мы ожидали другую погоду, и это повлияло на давление в шинах.

Мы видели то же с «Маклареном », который был очень быстрым в начале отрезка, а затем постепенно потерял скорость. То же случилось с «Альпин».

Приходится принимать решения, и все сложилось не в нашу пользу. Но это не катастрофа для чемпионата. Мы вернемся и будем сильнее в Вегасе.

После заключительного рестарта мы поначалу были на шесть-семь десятых медленнее Норриса, а в конце – на шесть-семь десятых быстрее «Макларена». Но очень тяжело предсказать количество кругов до следующего заряда дождя. Пришлось выбирать, и, пожалуй, сегодня нам не повезло.

В целом «тройник» прошел хорошо. Думаю, команда заработала больше всех очков, что очень важно. Это хорошая подготовка к последним трем гонкам сезона. Мы знаем, что в Вегасе темп будет лучше, чем в этот уик-энд, и мы должны заработать много очков. Такая борьба между четырьмя топ-командами продлится до Абу-Даби.

Также я хочу поздравить «Альпин», потому что у команды был очень тяжелый сезон, и такой результат – фантастика», – отметил менеджер.

Гран-при Сан-Паулу-2024. Ферстаппен выиграл гонку с 17-го места, Окон – 2-й, Гасли – 3-й, Норрис – 6-й