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Шарль Леклер: «Все, что могло пойти не так – пошло не так»

Леклер остался разочарован результатом квалификации в Бразилии.

Пилот «Феррари» закончил сессию с 6-м временем, отметив, что у него просто не было возможности проехать ни одного чистого круга – поскольку в противном случае он бы оказался намного выше на стартовой решетке Гран-при Сан-Паулу.

«Думаю, это была первая в моей жизни квалификация, в которой я не проехал вообще ни одного круга, который бы не прерывался желтыми или красными флагами. Это просто катастрофа. Я не проехал вообще ни одного чистого круга.

В третьем сегменте мы решили пораньше выехать на трассу и оказаться первыми в очереди на пит-лейн. Но, к сожалению, в итоге оказались в очереди лишь четвертыми – потому что наши боксы находятся очень далеко от выезда. Затем шины начали остывать, пока мы ждали рестарт сессии, но мы знали, что так будет. Мы хотели хорошо проехать хотя бы второй круг, но я наткнулся на Расселла, который вылетел с трассы. Так что все, что могло пойти не так – пошло не так.

Тем не менее, я не слишком обеспокоен. Поскольку считаю, что у нашей машины есть темп. Те два поворота, что я сумел проехать в чистом воздухе за всю квалификацию, мы проехали очень быстро. Так что да, это расстраивает – когда ты знаешь, что способен сделать намного больше, но у тебя просто нет шансов это показать. И в этом не виновата ни команда, ни я сам. Просто так сложились обстоятельства», – рассказал Леклер.

Хаос в бразильской квале «Ф-1»: поул у Норриса, 5 аварий, Ферстаппен вне топ-10

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: formu1a.uno
Гран-при Бразилии
logoФеррари
logoФормула-1
logoШарль Леклер
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