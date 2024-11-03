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Сайнс будет стартовать с пит-лейн на Гран-при Сан-Паулу – на его «Феррари» заменят двигатель и коробку передач

Сайнс на Гран-при Сан-Паулу стартует с пит-лейн.

Пилот «Феррари» попал в аварию по ходу квалификации. В Скудерии, изучив состояние болида, приняли решение нарушить правила закрытого парка и заменить двигатель, а также коробку передач.

По итогам квалификации Сайнс занял 14-е место.

Хаос в бразильской квале «Ф-1»: поул у Норриса, 5 аварий, Ферстаппен вне топ-10

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Бразилии
logoФеррари
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
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