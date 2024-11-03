Сайнс будет стартовать с пит-лейн на Гран-при Сан-Паулу – на его «Феррари» заменят двигатель и коробку передач
Сайнс на Гран-при Сан-Паулу стартует с пит-лейн.
Пилот «Феррари» попал в аварию по ходу квалификации. В Скудерии, изучив состояние болида, приняли решение нарушить правила закрытого парка и заменить двигатель, а также коробку передач.
По итогам квалификации Сайнс занял 14-е место.
Хаос в бразильской квале «Ф-1»: поул у Норриса, 5 аварий, Ферстаппен вне топ-10
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости