Джордж Расселл о квалификации и гонке в один день: «Напоминает картинг – просыпаешься, завтракаешь в комбинезоне и гоняешься»

Расселл позитивно отозвался о «супервоскресенье» в Бразилии.

Пилоту «Мерседеса » Джорджу Расселлу понравилось, что квалификация и гонка на Гран-при Сан-Паулу проходят в один день.

Британец стартует в гонке с первого ряда.

«Очень доволен вторым местом.

Мне очень понравилось. Напоминает картинг – ты просыпаешься и завтракаешь в комбинезоне, просто выезжаешь и гоняешься. Может, стоит подумать о таком формате на будущее, может, это то, что нужно.

Отличная сессия, но посмотрим, что у нас получится в гонке», – заявил Джордж.

Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация. Норрис выиграл поул, Расселл – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 12-й