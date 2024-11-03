Джордж Расселл о квалификации и гонке в один день: «Напоминает картинг – просыпаешься, завтракаешь в комбинезоне и гоняешься»
Расселл позитивно отозвался о «супервоскресенье» в Бразилии.
Пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу понравилось, что квалификация и гонка на Гран-при Сан-Паулу проходят в один день.
Британец стартует в гонке с первого ряда.
«Очень доволен вторым местом.
Мне очень понравилось. Напоминает картинг – ты просыпаешься и завтракаешь в комбинезоне, просто выезжаешь и гоняешься. Может, стоит подумать о таком формате на будущее, может, это то, что нужно.
Отличная сессия, но посмотрим, что у нас получится в гонке», – заявил Джордж.
Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация. Норрис выиграл поул, Расселл – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 12-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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