Колапинто врезался в барьеры, дождевая квалификация к Гран-при Сан-Паулу прервана красными флагами

Пилот «Уильямса » Франко Колапинто попал в аварию в дождевых условиях во время первого сегмента квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Машину аргентинца развернуло в третьем повороте, после чего болид ударился о барьеры задней частью.

Сессию прервали красными флагами.

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