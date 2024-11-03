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Колапинто врезался в барьеры, дождевая квалификация к Гран-при Сан-Паулу прервана красными флагами

Пилот «Уильямса» Франко Колапинто попал в аварию в дождевых условиях во время первого сегмента квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Машину аргентинца развернуло в третьем повороте, после чего болид ударился о барьеры задней частью.

Сессию прервали красными флагами.

За ходом квалификации можно следить на странице нашего онлайна:

Супервоскресенье в «Ф-1»: новая попытка провести квалу, гонка – через 5 часов

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Бразилии
logoУильямс
logoФормула-1
logoФранко Колапинто
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