Оливер Бермэн: «Хотелось бы провести квалификацию, но прямо сейчас выезжать на трассу было бы слишком рискованно»

Бермэн понимает причины переноса старта квалификации в Бразилии.

Пилот «Хааса » признал, что на данный момент на трассе в Сан-Паулу слишком много воды и остается лишь надеяться на улучшение условий.

«Конечно, мы разочарованы из-за погоды, но на данный момент на трассе слишком много воды, а время уходит, скоро стемнеет.

Что случится, если квалификацию перенесут на воскресенье? Пойду спать раньше обычного, было бы здорово! Конечно, хотелось бы провести квалификацию, но прямо сейчас выезжать на трассу было бы слишком рискованно.

Сотрудники трассы трудятся, стараясь убрать воду и сделать трек достаточно безопасным. И я думаю, что как только вы сможем выехать на трассу [при подходящих условиях], то все будет нормально. Нужно просто дождаться достаточно безопасных условий», – рассказал Бермэн .

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