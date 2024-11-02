Джеймс Воулз: «Думаю, мы все-таки начнем квалификацию сегодня»
Воулз оценил шансы провести квалификацию в Бразилии в субботу.
Руководитель «Уильямса» отметил, что надеется на лучшее, и что команды все-таки смогут выехать на трассу сегодня.
На данный момент квалификация к Гран-при Сан-Паулу была отложена на неопределенный срок из-за сильного дождя.
«Мы знали, что сегодня существует риск такой погоды. Такой риск существует и завтра, вероятность дождя составляет где-то 60-80 процентов.
Сама трасса сейчас хорошо прорезинена, и вода не так хорошо стекает с нее по желобкам, как это было раньше. Так что, возможно, ситуация и правда непростая.
Но я думаю, что мы все-таки начнем квалификацию сегодня. Дайте немного времени», – рассказал Воулз.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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