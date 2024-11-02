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Фредерик Вассер: «Возможно, для проведения квалификации придется просыпаться завтра рано утром»

Вассер не исключает перенос квалификации на утро воскресенья.

Руководитель «Феррари» отметил, что с учетом интенсивности дождя и прогноза погоды на ближайшее время, квалификацию к Гран-при Сан-Паулу, может быть, придется проводить завтра утром.

При этом на автодроме в Интерлагосе отсутствует искусственное освещение.

«Полагаю, для проведения квалификации нам, возможно, придется просыпаться завтра рано утром. Я не знаю, что будет с покрытием трассы. На некоторых участках трека, с виду, уже образовалось несколько озер», – рассказал Вассер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Бразилии
logoФеррари
logoФормула-1
logoФредерик Вассер
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