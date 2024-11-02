Макс Ферстаппен: «Борьба с Леклером заняла слишком много времени. Пришлось дождаться его ошибок»

Ферстаппена устроил гоночный темп «Ред Булл» в спринте в Бразилии.

Пилот «Ред Булл » остался доволен третьим местом в спринте Гран-при Сан-Паулу.

«Довольно сложная гонка, но я думаю, что темп был очень хорошим, ведь мы постоянно преследовали соперников в зоне крыла – я вполне доволен этим.

Борьба с Шарлем заняла слишком много времени, но когда все едут в «паровозе-DRS», то атаковать очень сложно. Мне пришлось дождаться нескольких ошибок [со стороны Леклера ] – и к счастью, они были допущены. Я обернул их в свою пользу.

Гоночным темп получился обещающим и хорошим. Завтра, возможно, будет дождь, так что есть много неизвестных. Но сегодня все было хорошо.

Надеюсь, [что болид будет конкурентоспособен на протяжении оставшейся части уик-энда]. Я все еще ожидаю, что «Макларен» будет очень быстр на одном круге, но надеюсь, мы сможем немного нивелировать ущерб от моего штрафа в пять позиций [за замену ДВС]», – сказал Ферстаппен.

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