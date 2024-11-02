Ферстаппен подозревается в превышении скорости в режиме виртуальной машины безопасности
Ферстаппен может быть оштрафован по итогам спринта.
Стюарды рассматривают инцидент, который имел место в конце спринта перед Гран-при Сан-Паулу.
Пилот «Ред Булл», предположительно, мог превысить скорость и начать ускорение раньше, чем режим виртуального автомобиля безопасности был отключен.
В том случае, если Ферстаппен будет признан виновным, он может потерять 3-е место в спринте.
Пиастри подарил Норрису победу в бразильском спринте. Ферстаппен почти догнал «Макларены»
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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