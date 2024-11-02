Ферстаппен подозревается в превышении скорости в режиме виртуальной машины безопасности

Ферстаппен может быть оштрафован по итогам спринта.

Стюарды рассматривают инцидент, который имел место в конце спринта перед Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Ред Булл », предположительно, мог превысить скорость и начать ускорение раньше, чем режим виртуального автомобиля безопасности был отключен.

В том случае, если Ферстаппен будет признан виновным, он может потерять 3-е место в спринте.

Пиастри подарил Норрису победу в бразильском спринте. Ферстаппен почти догнал «Макларены»