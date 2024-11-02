Ландо Норрис о размене с Пиастри: «Не горжусь этим, но «Макларен» сделал то, что должен был сделать»

Норрис высказался о помощи Пиастри в бразильском спринте.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис прокомментировал победу в спринте на Гран-при Сан-Паулу после пропуска со стороны напарника Оскара Пиастри .

«Не горжусь этим, но мы хорошо сработали как команда, и я благодарю Оскара. Прекрасное выступление команды. Это тот результат, к которому мы стремились.

Оскар заслуживал этого, но мы сделали то, что должны были сделать. Так что спасибо ему и команде.

У нас был прекрасный темп, я с нетерпением жду квалификацию и завтрашнюю гонку», – заявил британец.

Ландо ответил на вопрос, обогнал бы он Пиастри за счет собственного темпа:

«Это тяжело. Я то приближался, то откатывался – из-за «грязного» воздуха теряется много времени. Мне казалось, что я немного быстрее, но я не мог в тот момент совершить обгон. Хотя ощущения хорошие.

Думаю, мы были определенно быстрее ребят позади, просто в спринте приходится контролировать темп, но мы сработали хорошо».

Гран-при Сан-Паулу-2024. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й