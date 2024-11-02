Джеймс Воулз о визите Хорнера в моторхоум «Уильямса»: «У нас новый спонсор и поставщик кофе, Кристиану хотелось попробовать»

Воулз высказался о переговорах с «Ред Булл» по переходу Колапинто.

Руководитель «Уильямса» отметил, что в данный момент они ведут обсуждения сразу с несколькими командами и стараются найти оптимальное решение.

Ранее сообщалось, что в «Ред Булл» очень заинтересованы в приглашении Колапинто и готовы выкупить его контракт.

В пятницу в паддоке на Гран-при Сан-Паулу босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера выдели выходящим из моторхоума «Уильямса ».

«Я могу сказать вам лишь то, что мы активно сотрудничаем с заинтересованными командами, чтобы постараться найти подходящее соглашение – которое пойдет на пользу и Франко Колапинто , и обеспечит защиту для всех сторон.

Подобные переговоры между командами «Ф-1» никогда не бывают простыми. Ведь на трассе вы являетесь соперниками, а параллельно вам нужно найти решение для развития карьеры молодого гонщика.

Мы изучаем ситуацию на предмет возможностей, доступных в случае договоренности с разными командами. И сейчас было бы неправильно распускать слухи. Прямо сейчас рассказывать не о чем.

Зачем приходил Хорнер? Мы недавно подписали нового спонсора – договорились с брендом производителя кофе Reviver, Кристиану хотелось попробовать. Мы пообщались за чашкой кофе», – рассказал Воулз.

Джо Сейвард: «Готов поставить небольшую сумму на то, что в 2025 году Колапинто станет напарником Ферстаппена в «Ред Булл»