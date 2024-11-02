Ландо Норрис: «Феррари» 9-10 гонок назад стала главным конкурентом «Макларена» в борьбе за Кубок конструкторов»
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис проанализировал борьбу в Кубке конструкторов – «Феррари» вышла на вторую строчку и обогнала «Ред Булл».
«Наше противостояние с «Феррари» в Кубке конструкторов было очевидно еще десять гонок назад. Было понятно, что «Макларен» и «Феррари» набрали больший ход, чем «Ред Булл». «Феррари» стала нашим главным конкурентом еще девять-десять гонок назад. Мы знали, что в итоге будем сражаться с ней, не с «Ред Булл».
Пожалуй, была пара уик-эндов, когда не везло – и мне, и Оскару [Пиастри]. Например, в прошлый уик-энд. Но нам нужно выступать лучше, особенно в сравнении с «Феррари». Необходимо, чтобы обе машины боролись каждый уик-энд, если хотим сохранить отрыв», – заявил Норрис на Гран-при Сан-Паулу.
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