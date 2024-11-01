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Йос Ферстаппен: «Ред Булл» не хватает скорости, баланса просто нет»

Ферстаппен-старший посетовал на медленный «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен не скрывал эмоций после четвертого места сына – гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена – по итогам квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу.

«В конечном счете это разочаровывает. Безусловно, нам не хватает скорости. Четвертое место – это не дело», – сказал Йос в эфире Viaplay.

Нидерландец отметил, что по большей части Макс терял время во втором секторе:

«Там же больше всего поворотов. В одном повороте у него недостаточная поворачиваемость, в следующем он борется с избыточной. Баланса в болиде просто нет.

Он говорит: «Когда у меня недостаточная поворачиваемость, я не могу атаковать поворот», и он просто теряет кучу времени. Нездорово.

[На «медиуме»] он проигрывал четыре десятые, на «софте» – три. Он также говорил: «Болид просто не едет».

По словам Йоса, ситуация с длинными отрезками тоже не внушает оптимизм:

«Он был в достаточной степени доволен, но если посмотреть, как дела у соперников… Если уже проигрываешь четыре десятых на одном круге, будешь отставать и на длинных отрезках. Это несложно понять».

Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Гран-при Бразилии
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