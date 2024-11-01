Макс Ферстаппен: «Трассу сделали только хуже, переложив асфальт, я теряю много времени на кочках»

Ферстаппен пожаловался на трудности «Ред Булл» на кочках в Бразилии.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен сообщил, что перекладка асфальта на трассе Гран-при Сан-Паулу не улучшила ситуацию с неровностями.

Макс показал четвертое время в квалификации к спринту.

«С самого начала квалификации казалось, что мы точно отстаем. Справиться с машиной на кочках было тяжело. Асфальт переложили, но, думаю, сделали только хуже.

Трасса крайне кочковатая везде, так что для нашего болида это нездорово. На всех неровных областях машина сильно подпрыгивает, и, увы, из-за этого я теряю много времени.

Что касается завтра – не знаю. Не думаю, что мы будем особенно сильны в гонке, если уже довольно серьезно отстаем на одном быстром круге – посмотрим, как сложится спринт. Также может испортиться погода, но, вероятно, не в спринте. Увидим», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й