Гельмут Марко: «Ред Булл» слишком медленный, держаться с «Маклареном» фактически невозможно»

Марко призвал отставание «Ред Булл» в Бразилии.

Советник «Ред Булл » пессимистично оценил перспективы команды на Гран-при Сан-Паулу. В квалификации к спринту Макс Ферстаппен показал четвертое время.

«Мы слишком медленные. В четвертом и девятом поворотах мы теряем слишком много времени по отношению к «Макларену ». Есть несколько проблем.

Неровный трек также не играет нам на руку. Если слишком жестко атаковать поребрики, машина начинает скакать. Держаться с «Маклареном» становится очень сложно или фактически невозможно.

«Феррари » в зоне досягаемости, по меньшей мере в спринте. Но отставание очень большое для такого короткого круга», – заявил Марко в эфире немецкого Sky.

Специалист также высказался о 13-м месте Серхио Переса – мексиканец выбыл после второго сегмента:

«Изначально план состоял в том, чтобы проехать всего один круг. К сожалению, было слишком поздно, и одного круга оказалось недостаточно».

Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й

Макс Ферстаппен: «Трассу сделали только хуже, переложив асфальт, я теряю много времени на кочках»