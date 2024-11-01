Гельмут Марко: «Ред Булл» слишком медленный, держаться с «Маклареном» фактически невозможно»
Советник «Ред Булл» пессимистично оценил перспективы команды на Гран-при Сан-Паулу. В квалификации к спринту Макс Ферстаппен показал четвертое время.
«Мы слишком медленные. В четвертом и девятом поворотах мы теряем слишком много времени по отношению к «Макларену». Есть несколько проблем.
Неровный трек также не играет нам на руку. Если слишком жестко атаковать поребрики, машина начинает скакать. Держаться с «Маклареном» становится очень сложно или фактически невозможно.
«Феррари» в зоне досягаемости, по меньшей мере в спринте. Но отставание очень большое для такого короткого круга», – заявил Марко в эфире немецкого Sky.
Специалист также высказался о 13-м месте Серхио Переса – мексиканец выбыл после второго сегмента:
«Изначально план состоял в том, чтобы проехать всего один круг. К сожалению, было слишком поздно, и одного круга оказалось недостаточно».
Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й
Макс Ферстаппен: «Трассу сделали только хуже, переложив асфальт, я теряю много времени на кочках»
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