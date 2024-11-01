«Макларен» не будет препятствовать попаданию Бортолето в «Ф-1». Лидер «Ф-2» – претендент на место в «Заубере»

«Макларен» пообещал не мешать Бортолето получить кокпит в «Ф-1».

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла поделился информацией о будущем юниора команды и лидера «Формулы-2» Габриэля Бортолето. Бразильца считают одним из претендентов на место в «Заубере ».

«Полагаю, вполне нормально и естественно, что команды «Формулы-1» заинтересованы в приглашении Габриэля.

«Макларен» не будет препятствовать шансу Габриэля выступать в «Формуле-1». Так что переговоры продолжаются, и посмотрим, каким окажется сценарий на будущее», – заявил менеджер перед Гран-при Сан-Паулу.

«Заубер» склоняется к продлению Боттаса, Бортолето – главная угроза для Валттери (Лоренс Барретто)