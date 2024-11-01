«Макларен» не будет препятствовать попаданию Бортолето в «Ф-1». Лидер «Ф-2» – претендент на место в «Заубере»
«Макларен» пообещал не мешать Бортолето получить кокпит в «Ф-1».
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился информацией о будущем юниора команды и лидера «Формулы-2» Габриэля Бортолето. Бразильца считают одним из претендентов на место в «Заубере».
«Полагаю, вполне нормально и естественно, что команды «Формулы-1» заинтересованы в приглашении Габриэля.
«Макларен» не будет препятствовать шансу Габриэля выступать в «Формуле-1». Так что переговоры продолжаются, и посмотрим, каким окажется сценарий на будущее», – заявил менеджер перед Гран-при Сан-Паулу.
«Заубер» склоняется к продлению Боттаса, Бортолето – главная угроза для Валттери (Лоренс Барретто)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости