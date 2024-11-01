Кристиан Хорнер о штрафах Ферстаппена в Мехико: «Понимаю второй штраф, но понять первый тяжело»

Хорнер не согласен с одним из штрафов Ферстаппена.

Руководитель «Ред Булл » в очередной раз поделился видением борьбы Макса Ферстаппена и Ландо Норриса на Гран-при Мехико.

Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа: первый – за выдавливание Норриса в четвертом повороте, а второй – за получение преимущества за пределами трассы.

«Думаю, как я и сказал на прошлой неделе, реакция из Остина была перенесена в Мехико.

Для меня первый штраф [за инцидент в четвертом повороте] все еще слишком суров. Я понимаю второй штраф, но понять первый тяжело.

Можете посмотреть на данные. Он [Норрис] затормозил позже, чем на своем быстрейшем круге. Он входил в поворот со слишком большой скоростью, и я не думаю, что он мог бы удержаться в пределах трассы.

Проблема этих правил… Когда ты на внешней траектории, то больше рискуешь. Поворот принадлежит идущему по внутренней траектории. [В будущем] подход к борьбе изменится», – сказал Хорнер .

Ферстаппен пытается нарочно вынести Норриса ради титула «Ф-1»? У него план на аварию?