  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Кристиан Хорнер о штрафах Ферстаппена в Мехико: «Понимаю второй штраф, но понять первый тяжело»
3

Кристиан Хорнер о штрафах Ферстаппена в Мехико: «Понимаю второй штраф, но понять первый тяжело»

Хорнер не согласен с одним из штрафов Ферстаппена.

Руководитель «Ред Булл» в очередной раз поделился видением борьбы Макса Ферстаппена и Ландо Норриса на Гран-при Мехико.

Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа: первый – за выдавливание Норриса в четвертом повороте, а второй – за получение преимущества за пределами трассы.

«Думаю, как я и сказал на прошлой неделе, реакция из Остина была перенесена в Мехико.

Для меня первый штраф [за инцидент в четвертом повороте] все еще слишком суров. Я понимаю второй штраф, но понять первый тяжело.

Можете посмотреть на данные. Он [Норрис] затормозил позже, чем на своем быстрейшем круге. Он входил в поворот со слишком большой скоростью, и я не думаю, что он мог бы удержаться в пределах трассы.

Проблема этих правил… Когда ты на внешней траектории, то больше рискуешь. Поворот принадлежит идущему по внутренней траектории. [В будущем] подход к борьбе изменится», – сказал Хорнер.

Ферстаппен пытается нарочно вынести Норриса ради титула «Ф-1»? У него план на аварию? 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
logoМакларен
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кристиан Хорнер: «Ферстаппен пилотирует за счет инстинкта. Он не думает о правилах в зоне торможения»
4 минуты назад
Дэймон Хилл: «Неприятие опасной тактики Ферстаппена почти всеобщее, это не вендетта против Макса»
120 минут назад
Кристиан Хорнер: «Перес опытный. Он знает, что этот бизнес основан на результатах. Этот сезон неудачный»
155 минут назад
Гран-при Сан-Паулу-2024. Расписание трансляций
9сегодня, 16:30
Льюис Хэмилтон: «Посматриваю за «Феррари», ведь мне интересно мое будущее»
4сегодня, 15:58
Гран-при Сан-Паулу-2024. Практика. Норрис – 1-й, Расселл – 2-й, Бермэн – 3-й
14сегодня, 15:33
Руководитель «Хааса»: «Есть много вариантов для Магнуссена. Команда открыта к переговорам»
1сегодня, 15:17
Ферстаппен потеряет 5 позиций на старте Гран-при Сан-Паулу после замены ДВС
8сегодня, 14:59
Перес вернулся к старому шасси перед Гран-при Сан-Паулу
2сегодня, 14:39
Эстебан Окон: «Не особо вовлечен в дискуссию по поводу жесткой борьбы. Я в целом не самый большой фанат правил»
4сегодня, 14:35
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото