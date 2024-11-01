Шарль Леклер: «на бумаге из оставшихся гонок самым сложным для «Феррари» выглядит Гран-при Катара»

Леклер оценил шансы «Феррари» в оставшихся гонках сезона.

Шарль считает, что наибольшие шансы на победу будут у Скудерии на Гран-при Лас-Вегаса, а вот в Катаре команде наоборот будет сложнее всего.

Перспективы на предстоящем Гран-при Бразилии Леклер оценил как средние.

«Думаю, что на бумаге из оставшихся гонок самым сложным для нас выглядит Гран-при Катара. Да и в Бразилии, если честно, мы не ожидаем чего-то особенного. Полагаю, трасса в Лас-Вегасе должна очень хорошо подойти «Феррари », что касается Гран-при Абу-Даби – я бы назвал ситуацию нейтральной.

Как бы то ни было, нужно постепенно, шаг за шагом двигаться вперед. Порой решающую роль может сыграть даже небольшая деталь. В особенности по ходу уик-энда со спринтом, где всего одна практика. Если мы хорошо поработаем в эту практику, то все возможно», – рассказал Леклер.

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