Макс Ферстаппен: «Мне без разницы, Хэмилтон в «Мерседесе» или «Феррари». Ноль эмоций»

Ферстаппен равнодушно отнесся к громкому трансферу Хэмилтона.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился размышлениями о переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в 2025 году.

– Ваш соперник Льюис Хэмилтон переходит из «Мерседеса» в «Феррари». Это хорошая или плохая новость для вас?

– Мне все равно.

– Почему?

– Потому что я хочу обыграть любого пилота в любой машине. Будет Льюис в красном или серебряном болиде, мне без разницы.

Но я понимаю такой интерес к переходу. Для «Формулы-1» это хорошая новость. Будет интересно понаблюдать за тем, как он и Шарль [Леклер] сработаются.

– Какими были ваши первые мысли, когда вы узнали о переходе?

– Меня это не особо тронуло. Ноль эмоций.

– Хэмилтон сказал, что трансфер в «Феррари» – исполнение детской мечты. У вас такая же мечта?

– У меня прагматичный подход. Я хочу побеждать. И я буду выступать там, где будут наилучшие возможности для этого. В данный момент это «Ред Булл».

Но это не означает, что я втайне мечтаю о красном комбинезоне или постоянно думаю о новом вызове. Особенно с учетом того, что свободного кокпита в любом случае нет. Однако, конечно, «Феррари » – невероятный бренд, команда многого достигла в нашем спорте. Для Льюиса имело смысл воспользоваться шансом, когда он появился.

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