  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «Мне без разницы, Хэмилтон в «Мерседесе» или «Феррари». Ноль эмоций»
3

Макс Ферстаппен: «Мне без разницы, Хэмилтон в «Мерседесе» или «Феррари». Ноль эмоций»

Ферстаппен равнодушно отнесся к громкому трансферу Хэмилтона.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился размышлениями о переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в 2025 году.

– Ваш соперник Льюис Хэмилтон переходит из «Мерседеса» в «Феррари». Это хорошая или плохая новость для вас?

– Мне все равно.

– Почему?

– Потому что я хочу обыграть любого пилота в любой машине. Будет Льюис в красном или серебряном болиде, мне без разницы.

Но я понимаю такой интерес к переходу. Для «Формулы-1» это хорошая новость. Будет интересно понаблюдать за тем, как он и Шарль [Леклер] сработаются.

– Какими были ваши первые мысли, когда вы узнали о переходе?

– Меня это не особо тронуло. Ноль эмоций.

– Хэмилтон сказал, что трансфер в «Феррари» – исполнение детской мечты. У вас такая же мечта?

– У меня прагматичный подход. Я хочу побеждать. И я буду выступать там, где будут наилучшие возможности для этого. В данный момент это «Ред Булл».

Но это не означает, что я втайне мечтаю о красном комбинезоне или постоянно думаю о новом вызове. Особенно с учетом того, что свободного кокпита в любом случае нет. Однако, конечно, «Феррари» – невероятный бренд, команда многого достигла в нашем спорте. Для Льюиса имело смысл воспользоваться шансом, когда он появился.

Джолион Палмер о нарушениях Ферстаппена: «Таких пилотов можно перечислить по пальцам одной руки за всю историю «Ф-1», пожалуй»

Зак Браун о Ферстаппене в Мексике: «Возмутительно и опасно. Пилотируй как чемпион»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bild
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен
logoШарль Леклер
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Макс Ферстаппен: «С Шумахером объединяет то, что я всегда буду выкладываться по полной ради побед»
235 минут назад
О покупке «Заубера» у «Ауди» инвестиционным фондом из Катара могут объявить в ближайшие недели (Джо Сейвард)
445 минут назад
Карлос Сайнс о шансах «Феррари» выиграть Кубок конструкторов: «Мы с Леклером оба верим, что это возможно»
сегодня, 12:36
На Гран-при Бразилии Джонни Херберт снова будет работать одним из стюардов
6сегодня, 11:57
Эдди Джордан: «Садясь за руль болида, Ферстаппен превращается в настоящего демона. Надевает шлем и у него сразу отрастают рога»
8сегодня, 11:45
Джо Сейвард: «Готов поставить небольшую сумму на то, что в 2025 году Колапинто станет напарником Ферстаппена в «Ред Булл»
7сегодня, 11:31
Гельмут Марко: «Все кончено в борьбе за Кубок конструкторов для «Ред Булл»
6сегодня, 11:02
«Макларен» представил новый болид «Формулы E»
сегодня, 10:38Фото
Гран-при Сан-Паулу-2024. Расписание трансляций
5сегодня, 10:30
Гельмут Марко: «Моторный штраф Ферстаппена в Бразилии неизбежен»
3сегодня, 10:14
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото