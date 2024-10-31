Карлос Сайнс о шансах «Феррари» выиграть Кубок конструкторов: «Мы с Леклером оба верим, что это возможно»

Сайнс надеется выиграть для «Феррари » Кубок конструкторов.

Испанец считает, что у него и Леклера, с учетом формы в последних гонках, есть все шансы обойти «Макларен» в борьбе за победу в командном зачете.

В данный момент «Феррари» занимает второе место в общем зачете, отставая от «Макларена» на 29 очков.

«Думаю, мы оба верим в то, что это возможно, и сейчас мы на самом деле все чаще начинаем говорить об этом. Мы с Шарлем подбадриваем друг друга, подгоняем – понимая, что у нас действительно есть шанс.

У нас с ним хорошие отношения, и мы оба понимаем, что шанс добиться успеха у «Феррари» есть, и что мы оба в данный момент демонстрируем хороший пилотаж и хорошие выступления.

И одним из ключевых факторов должна быть стабильность – чтобы оба гонщика находились в лидирующей группе. В прошлый уик-энд мы справились – причем на не самой простой трассе, где в 1-2 сегментах квалификации творился хаос и случиться могло что угодно.

Так что нам нужно продолжать бороться. И, как говорил Шарль, не зацикливаться на этом. Ведь далеко не все зависит только от нас. С учетом скорости «Макларена » это частично зависит и от соперников. Но мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы победить», – рассказал Сайнс .

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