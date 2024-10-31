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Гельмут Марко: «Все кончено в борьбе за Кубок конструкторов для «Ред Булл»

«Ред Булл» признал поражение в битве за командный титул «Ф-1».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопросы о личном и командном зачетах «Формулы-1».

Макс Ферстаппен опережает конкурента из «Макларена» Ландо Норриса на 47 очков, в то время как в Кубке конструкторов чемпионы опустились на третье место. «Ред Булл» отстает на 54 балла от «Макларена» и на 25 от «Феррари».

– Как бы то ни было, Ферстаппен должен забрать титул, учитывая отрыв в 47 очков всего лишь за четыре гонки до конца…

– Я бы не стал расслабляться. Нужен новый двигатель, поэтому мы получим моторный штраф. Плюс в том, что станет больше лошадиных сил и, надеюсь, скорости. Кроме того, в Бразилии можно обгонять.

– Остаются ли надежды на Кубок конструкторов?

– Все кончено. «Феррари» в своей текущей форме недосягаема, она даже может достать «Макларен».

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2024

Какая же лотерея ждет «Ф-1» в Бразилии! Ферстаппен – №5 в рейтинге фаворитов, но в кого же верят?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: oe24
Гран-при Бразилии
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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