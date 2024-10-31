Гельмут Марко: «Все кончено в борьбе за Кубок конструкторов для «Ред Булл»

«Ред Булл» признал поражение в битве за командный титул «Ф-1».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопросы о личном и командном зачетах «Формулы-1».

Макс Ферстаппен опережает конкурента из «Макларена» Ландо Норриса на 47 очков, в то время как в Кубке конструкторов чемпионы опустились на третье место. «Ред Булл » отстает на 54 балла от «Макларена» и на 25 от «Феррари».

– Как бы то ни было, Ферстаппен должен забрать титул, учитывая отрыв в 47 очков всего лишь за четыре гонки до конца…

– Я бы не стал расслабляться. Нужен новый двигатель, поэтому мы получим моторный штраф. Плюс в том, что станет больше лошадиных сил и, надеюсь, скорости. Кроме того, в Бразилии можно обгонять.

– Остаются ли надежды на Кубок конструкторов?

– Все кончено. «Феррари » в своей текущей форме недосягаема, она даже может достать «Макларен».

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