Макс Ферстаппен: «Нужно улучшить болид «Ред Булл» – тогда и Перес будет выступать лучше»
Ферстаппен не считает плохую форму Переса проблемой.
Пилот «Ред Булл» отметил, что главной задачей команды является улучшение работы болида – и что в этом случае оба гонщика начнут выступать лучше.
«В данный момент форма Чеко – не самая большая проблема «Ред Булл». Нам нужно улучшить работу нашей машины. Потому что чем лучше и быстрее будет наш болид – тем лучше будет выступать и Чеко.
Хотя сам я не особо задумываюсь о подобных сценариях. Я думаю только о том, как я сам могу стать быстрее за рулем этой машины.
Темп в Остине выглядел обнадеживающе, но вот в Мехико мы были очень далеко. Надеюсь, что на этапе в Бразилии мы будем конкурентоспособнее», – рассказал Ферстаппен.
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