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Гран-при Сан-Паулу-2024. Практика. Норрис – 1-й, Расселл – 2-й, Бермэн – 3-й

Гран-при Сан-Паулу

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

1 ноября 2024 года

Практика

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.10,610 (29 кругов)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,181 (24)

3. Оливер Бермэн («Хаас») +0,195 (30)

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,340 (30)

5. Алекс Албон («Уильямс») +0,345 (28)

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,428 (31)

7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,490 (30)

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,514 (26)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,605 (26)

10. Пьер Гасли («Альпин») +0,606 (27)

11. Лиам Лоусон («РБ») +0,691 (26)

12. Юки Цунода («РБ») +0,873 (25)

13. Франко Колапинто («Уильямс») +1,009 (31)

14. Валттери Боттас («Заубер») +1,041 (29)

15. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,102 (30)

16. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,144 (30)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,173 (26)

18. Эстебан Окон («Альпин») +1,217 (26)

19. Серхио Перес («Ред Булл») +1,235 (28)

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,273 (27)

Бермэн заменит Магнуссена в «Хаасе» – датчанин пропустит всю пятницу и субботний спринт в Бразилии из-за недомогания

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Гран-при Бразилии
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logoМакс Ферстаппен
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logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
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logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
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