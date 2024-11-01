Гран-при Сан-Паулу-2024. Практика. Норрис – 1-й, Расселл – 2-й, Бермэн – 3-й
Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
1 ноября 2024 года
Практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.10,610 (29 кругов)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,181 (24)
3. Оливер Бермэн («Хаас») +0,195 (30)
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,340 (30)
5. Алекс Албон («Уильямс») +0,345 (28)
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,428 (31)
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,490 (30)
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,514 (26)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,605 (26)
10. Пьер Гасли («Альпин») +0,606 (27)
11. Лиам Лоусон («РБ») +0,691 (26)
12. Юки Цунода («РБ») +0,873 (25)
13. Франко Колапинто («Уильямс») +1,009 (31)
14. Валттери Боттас («Заубер») +1,041 (29)
15. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,102 (30)
16. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,144 (30)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,173 (26)
18. Эстебан Окон («Альпин») +1,217 (26)
19. Серхио Перес («Ред Булл») +1,235 (28)
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,273 (27)
Бермэн заменит Магнуссена в «Хаасе» – датчанин пропустит всю пятницу и субботний спринт в Бразилии из-за недомогания
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