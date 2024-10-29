Андреа Стелла: «Норрис мог побороться за победу в Мексике без инцидентов с Ферстаппеном»

Ферстаппен помешал Норрису сразиться за победу в Мексике, предположил Стелла.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла поделился мнением о шансах Ландо Норриса выиграть Гран-при Мехико.

По словам Стеллы, Норрис мог побороться с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом, если бы не нарушения со стороны Макса Ферстаппена из «Ред Булл ».

«На старте гонки, по ходу первого отрезка я думал, что это не окажет сильного влияния, потому что считал, что «Феррари» быстрее. Но Ландо продемонстрировал очень сильный темп, как только освободился от Ферстаппена. А на втором отрезке он даже доказал, что скорость такая же высокая, как и у «Феррари».

Оглядываясь назад, на инциденты на первых кругах, чувствуешь небольшое разочарование. Без пары инцидентов, думаю, Ландо мог побороться за победу.

Как бы то ни было, это просто «если», «если», «если». Для меня важнее, что болид конкурентоспособен. Обновленная машина, похоже, теперь на одном уровне с «Феррари». Причем на трассе, которая, как мы считали, скорее подойдет «Феррари» – это воодушевляет перед оставшейся частью сезона», – заявил Андреа.

Менеджер похвалил своего пилота за действия в противостоянии с Ферстаппеном:

«Сигнал, который мы послали Ландо, был таким: «У нас есть темп. Если получится опередить его, давай это сделаем». Как я уже сказал, мы понимали, что на какой-то стадии способны сразиться с «Феррари», и позади Макса мы теряли время.

Но, разумеется, Ландо понимал, что обгон нужно совершить безопасным образом – об этом не стоило и напоминать. Мы сражаемся на двух фронтах – и за чемпионат гонщиков, и за командный чемпионат. Когда ввязываешься в такие битвы, нужно думать и о том, и о другом, нам надо финишировать в гонках.

Но это было очевидно. Мы обстоятельно обсудили с пилотами наши цели до старта, и не было необходимости повторять это Ландо».

Что случилось на Гран-при Мексики: куда провалился Ферстаппен? Как «Феррари» пробилась к победе через невезение?

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