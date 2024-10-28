Гельмут Марко: «Двигатель, установленный на болиде Ферстаппена прямо сейчас, уже не предназначен для гонок»

В «Ред Булл » готовят замену двигателя на болиде Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал, что силовая установка в ее нынешнем виде не позволяет Максу бороться с прямыми конкурентами.

Скорее всего, замена произойдет перед Гран-при Бразилии . В том случае, если на болиде Макса заменят только ДВС, он потеряет 5 позиций на стартовой решетке.

Тем не менее, все остальные компоненты силовой установки также достаточно сильно изношены – и в случае замены каждого из них последует дополнительный штраф, поскольку лимит на сезон будет превышен.

«На самом деле гораздо большее беспокойство вызывает тот факт, что в гонке мы не смогли заставить шины работать – ни «медиум», ни «хард». Мы даже близко не могли сравниться по скорости с двумя лидирующими командами, и я полагаю, что частично это объясняется тем, что мы почти не смогли потренироваться в пятницу из-за проблем с двигателем.

Нам нужно что-то с этим делать, это очевидно. Нам также придется менять двигатель, потому что мы сейчас слишком медленные на прямых. Этот двигатель, который сейчас установлен на болид Ферстаппена, не должен там находиться. Так что да, замена двигателя [и штраф] вполне может случиться перед Гран-при Бразилии.

Двигатель, установленный на болиде Ферстаппена прямо сейчас, уже не предназначен для гонок. Чем «старше» становится двигатель, чем большую дистанцию преодолевает – тем сильнее он теряет в мощности.

Штраф за замену ДВС – 5 позиций. Для трассы в Бразилии это не так страшно, там вполне можно обгонять. Просто сейчас мы видели, как зачастую проигрывали конкурентам в максимальной скорости на прямых до 8 км/ч», – рассказал Марко.

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