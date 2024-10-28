Карлос Сайнс о победе в Мехико: «Это не значит, что я больше не буду пытаться выиграть в оставшихся гонках»

Сайнс остался очень доволен победе на Гран-при Мехико.

Пилот «Феррари» до начала уик-энда рассказывал, что хотел бы выиграть еще одну гонку перед тем, как покинет Скудерию и в следующем году продолжит карьеру в «Уильямсе».

Теперь же, когда Карлосу удалось победить, он признал, что очень рад этому, но не собирается останавливаться на достигнутом.

«Думаю, всем было известно – я сам неоднократно об этом говорил, – что мне очень хотелось выиграть еще одну гонку в составе «Феррари». К тому же я чувствовал, что заслужил победу.

Я весь год демонстрирую отличный пилотаж, выкладываюсь на полную, сохраняю мотивацию несмотря на трудные обстоятельства, и хочу отдать всего себя для этой команды.

Я чувствовал, что провел несколько действительно отличных гонок и что мне нужно выиграть еще один Гран-при. В конце концов, именно это и случилось – причем случилось в Мехико, на глазах у моей семьи, и это здорово.

Хотя это не значит, что я больше не буду пытаться победить в оставшихся гонках. Но да, если эта победа и должна была случиться, то здесь.

Сюда приехали мои друзья, мой отец, и я про себя понимал, что в этот уик-энд может случиться что-то особенное, и я должен сделать все от себя зависящее, чтобы постараться выиграть эту гонку», – рассказал Сайнс.

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