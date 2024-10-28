Мартин Брандл о штрафах Ферстаппена: «Я в восторге от Макса и ненавижу, когда он вытворяет подобное. Он лучше этого»
Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» считает, что Максу Ферстаппену нужно пересмотреть свой подход к борьбе на трассе после инцидентов с Ландо Норрисом на первых кругах Гран-при Мехико.
«Инцидент в седьмом повороте – вызывающий ярость, нелепый момент. Он [Макс] вынес их обоих за пределы трассы. Ему повезло, что он не получил штраф в виде проезда по пит-лейн или что-то в этом роде.
Я в восторге от Макса и ненавижу, когда он вытворяет подобное. Он лучше этого. Он слишком хорош.
Думаю, он раздражен: у него третья по скорости машина. Мы знаем, что он напористый и агрессивный – и это хочется видеть от него, потому мы и следим за ним. Но у всего есть предел. Второй инцидент был переходом всех границ.
Если он продолжит получать штрафы, то ему придется смириться», – считает Брандл.
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