Ландо Норрис: «Обыграть Ферстаппена возможно, у «Феррари» сильный гоночный темп»

Норрис рассчитывает опередить Ферстаппена в Мексике.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис не уверен, что бросит вызов «Феррари» на Гран-при Мехико, однако рассчитывает обогнать соперника из «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

Норрис начнет гонку третьим, Ферстаппен – вторым.

«Я сделал выводы. Ощущения у меня хорошие, рывок к первому повороту длинный. Много что может случиться. Все хотят победить. Должно получиться захватывающе – здесь каждый год все по-разному.

Подготовиться можно лишь до определенной степени. Многое зависит от реакции. Я знаю свои планы. Подождем и посмотрим, что выйдет.

Надеюсь, у нас хороший темп. Не думаю, что мы окажемся так же быстры, как «Феррари», но, может, я ошибаюсь. Темп [«Феррари»] в пятницу был очень сильным, но я настроен оптимистично. По крайней мере обыграть Макса – полагаю, это возможно», – заявил британец.

Макс Ферстаппен: «Не ожидаю чудес в гонке. «Феррари» была очень быстра в Остине, «Макларен» был конкурентоспособен»