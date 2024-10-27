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Ландо Норрис: «Обыграть Ферстаппена возможно, у «Феррари» сильный гоночный темп»

Норрис рассчитывает опередить Ферстаппена в Мексике.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис не уверен, что бросит вызов «Феррари» на Гран-при Мехико, однако рассчитывает обогнать соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Норрис начнет гонку третьим, Ферстаппен – вторым.

«Я сделал выводы. Ощущения у меня хорошие, рывок к первому повороту длинный. Много что может случиться. Все хотят победить. Должно получиться захватывающе – здесь каждый год все по-разному.

Подготовиться можно лишь до определенной степени. Многое зависит от реакции. Я знаю свои планы. Подождем и посмотрим, что выйдет.

Надеюсь, у нас хороший темп. Не думаю, что мы окажемся так же быстры, как «Феррари», но, может, я ошибаюсь. Темп [«Феррари»] в пятницу был очень сильным, но я настроен оптимистично. По крайней мере обыграть Макса – полагаю, это возможно», – заявил британец.

Макс Ферстаппен: «Не ожидаю чудес в гонке. «Феррари» была очень быстра в Остине, «Макларен» был конкурентоспособен»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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