Гельмут Марко: «Цунода слишком нестабильный. Абсолютно ненужная авария»

Марко раскритиковал Цуноду после аварии в Мексике.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко жестко высказался о пилоте «РБ» Юки Цуноде , который завершил квалификацию к Гран-при Мехико столкновением с барьерами.

«Он все еще слишком нестабильный. У Юки также был разворот в Остине, а теперь авария в квалификации. Мы думали, что он станет стабильнее, но, по всей видимости, этого не произошло. Теперь, когда давление с Лоусона спало, это еще заметнее.

У него новое днище, как и у Лоусона, и не знаю, есть ли у команды какие-либо запасные детали. Если придется пересобирать болид, можно отправиться на последний ряд решетки. Абсолютно ненужная авария», – подчеркнул австриец в эфире немецкого Sky.

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