Гельмут Марко: «Цунода слишком нестабильный. Абсолютно ненужная авария»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко жестко высказался о пилоте «РБ» Юки Цуноде, который завершил квалификацию к Гран-при Мехико столкновением с барьерами.
«Он все еще слишком нестабильный. У Юки также был разворот в Остине, а теперь авария в квалификации. Мы думали, что он станет стабильнее, но, по всей видимости, этого не произошло. Теперь, когда давление с Лоусона спало, это еще заметнее.
У него новое днище, как и у Лоусона, и не знаю, есть ли у команды какие-либо запасные детали. Если придется пересобирать болид, можно отправиться на последний ряд решетки. Абсолютно ненужная авария», – подчеркнул австриец в эфире немецкого Sky.
Цунода врезался в барьеры, 2-й сегмент квалификации завершили красными флагами
Лиам Лоусон: «Если бы завершил свой круг, то легко бы прошел в третий сегмент квалификации»
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