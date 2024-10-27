Лиам Лоусон: «Если бы завершил свой круг, то легко бы прошел в третий сегмент квалификации»

Лоусон остался разочарован результатом квалификации в Мехико.

Пилот «РБ » закончил квалификацию с 12-м временем. При этом Лоусон не сумел закончить последний быстрый круг, на котором шел с опережением графика. Причиной стала авария Юки Цуноды и остановка сессии красными флагами.

«Был очень хороший первый сектор, я отыграл 0,1 секунды. Но борьба была очень плотная. Я прошел во второй сегмент квалификации и по временам на круге было видно, насколько высокая сейчас плотность результатов в пелотоне.

При этом я постепенно прибавлял по ходу всего уик-энда. Круг получался хорошим и аккуратным. Если бы смог его завершить – то легко бы прошел в третий сегмент квалификации. Так что да, я разочарован. Но да, такое бывает. И да, я ехал одним из последних, и в такой ситуации ты всегда рискуешь», – рассказал Лоусон .

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