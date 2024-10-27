Ландо Норрис: «Не чувствовал себя комфортно в квалификации, болидом было слишком тяжело управлять в третьем сегменте»

Норрис признал, что не до конца освоился в машине в Мексике.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис прокомментировал третье место на Гран-при Мехико, отметив, что не чувствовал себя комфортно.

«[Круг] оказался недостаточно хорошим, очевидно. Скажем так, я относительно доволен третьим местом. Не лучший день, да. Я пропустил первую практику, а затем [во второй] были другие шины. Ощущалось, что я оказался в невыгодном положении – наверное, не в таком, как Макс [Ферстаппен], но я вовсе не чувствовал себя так уж комфортно.

А в квалификации удалось сделать кое-какие шаги вперед. И, конечно, первый и второй сегменты сложились очень здорово. Но я очень быстро нашел предел, и я был рад этому. Все было хорошо. Просто я не мог прибавлять дальше. Болидом было слишком тяжело управлять в третьем сегменте, и в особенности слишком сложно выжать три десятые до Карлоса [Сайнса]. Так что я доволен третьей позицией. В какой-то момент казалось, что могло быть лучше, но, думаю, мы финишировали там, где должны были.

Я был на пределе. Я не мог проехать быстрее. Скорее дело в том, что соперники [до третьего сегмента] не дошли до предела. Да, фактически в каждом повороте я был близок к блокировке и ошибкам. Так и случилось в первой попытке. Но, безусловно, у меня в машине не было ничего даже близкого к лишним трем десятым», – поделился мыслями Ландо.

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