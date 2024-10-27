Франко Колапинто: «Изменили настройки болида после 3-й практики – и только все испортили»
Колапинто остался разочарован результатом квалификации в Мехико.
Пилот «Уильямса» не сумел выйти из первого сегмента, объяснив это ошибкой при выборе настроек болида.
«Мы пошли совершенно неправильным путем. Ощущения от управления болидом были очень, очень плохими.
Мы изменили настройки после третьей практики – и, по ощущениям, только все испортили. Задняя ось стала очень слабой, колеса потеряли сцепление с трассой. Этим изменением настроек мы явно сделали шаг назад», – рассказал Колапинто.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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