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Зак Браун: «Норрис и Пиастри никуда не уходят, вопреки спекуляциям одного из боссов соперников»

Браун отрицает возможный уход Пиастри из «Макларена».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун отреагировал на слова советника «Ред Булл» Гельмута Марко, который рассказал об интересе Оскара Пиастри к австрийской команде.

Браун, комментируя выступление «пятничного» пилота Пато О’Уорда в первой тренировке перед Гран-при Мехико, заверил, что Пиастри и его напарник Ландо Норрис останутся в команде.

«Безусловно, он способен стать гонщиком «Формулы-1». Конечно, мы очень довольны нашими двумя ребятами, и они подписаны на довольно большой срок. Они никуда не уходят, вопреки спекуляциям одного из боссов соперников.

[О‘Уорд] вполне способен выступать в «Формуле-1». И никогда не знаешь, что случится: у пилотов может быть апендицит, ковид, что угодно. Всегда хочется быть уверенным, что есть хорошо подготовленный пилот на замену», – заявил Браун.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
возможные переходы
logoМакларен
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logoЗак Браун
logoЛандо Норрис
Патрисио О'Уорд
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