Зак Браун: «Норрис и Пиастри никуда не уходят, вопреки спекуляциям одного из боссов соперников»

Браун отрицает возможный уход Пиастри из «Макларена».

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун отреагировал на слова советника «Ред Булл» Гельмута Марко , который рассказал об интересе Оскара Пиастри к австрийской команде.

Браун, комментируя выступление «пятничного» пилота Пато О’Уорда в первой тренировке перед Гран-при Мехико, заверил, что Пиастри и его напарник Ландо Норрис останутся в команде.

«Безусловно, он способен стать гонщиком «Формулы-1». Конечно, мы очень довольны нашими двумя ребятами, и они подписаны на довольно большой срок. Они никуда не уходят, вопреки спекуляциям одного из боссов соперников.

[О‘Уорд] вполне способен выступать в «Формуле-1». И никогда не знаешь, что случится: у пилотов может быть апендицит, ковид, что угодно. Всегда хочется быть уверенным, что есть хорошо подготовленный пилот на замену», – заявил Браун.

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