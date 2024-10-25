Шварцмана наказали потерей 5 позиций на решетке за обгон под желтыми флагами
Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман получил штраф.
Российско-израильский спортсмен, выступавший в первой практике перед Гран-при Мехико за «Заубер», совершил обгон гонщика «РБ» Юки Цуноды под двойными желтыми флагами после аварии – между собой столкнулись Оливер Бермэн («Феррари») и Алекс Албон («Уильямс»).
Стюарды выписали Роберту штраф в виде потери пяти позиций на старте следующей гонки «Формулы-1», в которой он примет участие.
Шварцман пока не выступал в гонках «Ф-1» и не получил место на сезон-2025. Неизвестно, когда Роберт сможет отбыть штраф.
Албон и Бермэн столкнулись в практике. Алекс врезался в барьеры, сессию прервали красными флагами
Шварцман перейдет в «Индикар» и покинет должность резервного пилота «Феррари» (Джо Сейвард)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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