Шварцмана наказали потерей 5 позиций на решетке за обгон под желтыми флагами

Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман получил штраф.

Российско-израильский спортсмен, выступавший в первой практике перед Гран-при Мехико за «Заубер », совершил обгон гонщика «РБ » Юки Цуноды под двойными желтыми флагами после аварии – между собой столкнулись Оливер Бермэн («Феррари») и Алекс Албон («Уильямс »).

Стюарды выписали Роберту штраф в виде потери пяти позиций на старте следующей гонки «Формулы-1», в которой он примет участие.

Шварцман пока не выступал в гонках «Ф-1» и не получил место на сезон-2025. Неизвестно, когда Роберт сможет отбыть штраф.

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