Джеймс Воулз о столкновении Албона с Бермэном: «Разумеется, мы разочарованы»

Воулз высказался об аварии с участием Албона и Бермэна.

Инцидент произошел по ходу первой практики перед Гран-при Мехико. Стюарды отметили, что будут расследовать инцидент по окончании сессии.

По словам руководителя «Уильямса », в команде не видят вины Алекса Албона в случившемся.

«Разумеется, мы разочарованы. Нужно посмотреть, какие причины стояли за возникновением данного инцидента. Алексу пришлось резко тормозить и в результате он потерял контроль над машиной на апексе.

Но Алекс сбросил скорость, потому что увидел другую машину [«Феррари » Бермэна, которая медленно двигалась по трассе].

Как бы то ни было, если шасси в аварии не пострадало, мы будем готовы к участию во второй практике. Если же шасси было повреждено, на починку понадобится заметно больше времени», – рассказал Воулз.

Албон и Бермэн столкнулись в практике. Алекс врезался в барьеры, сессию прервали красными флагами