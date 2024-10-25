Джеймс Воулз о столкновении Албона с Бермэном: «Разумеется, мы разочарованы»
Воулз высказался об аварии с участием Албона и Бермэна.
Инцидент произошел по ходу первой практики перед Гран-при Мехико. Стюарды отметили, что будут расследовать инцидент по окончании сессии.
По словам руководителя «Уильямса», в команде не видят вины Алекса Албона в случившемся.
«Разумеется, мы разочарованы. Нужно посмотреть, какие причины стояли за возникновением данного инцидента. Алексу пришлось резко тормозить и в результате он потерял контроль над машиной на апексе.
Но Алекс сбросил скорость, потому что увидел другую машину [«Феррари» Бермэна, которая медленно двигалась по трассе].
Как бы то ни было, если шасси в аварии не пострадало, мы будем готовы к участию во второй практике. Если же шасси было повреждено, на починку понадобится заметно больше времени», – рассказал Воулз.
Албон и Бермэн столкнулись в практике. Алекс врезался в барьеры, сессию прервали красными флагами
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