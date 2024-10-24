Оскар Пиастри о борьбе за Кубок конструкторов: «В дубле «Феррари» нет ничего удивительного, «Макларену» нужно перевернуть ситуацию»

Пиастри оценил шансы в борьбе за Кубок конструкторов.

Пилот «Макларена » отметил, что команде не стоит недооценивать угрозу со стороны «Феррари ». На этапе в Остине Скудерия отыграла у «Макларена» 17 очков и в общем зачете отрыв сократился до 48 баллов.

«Можно сказать, что в некоторых последних гонках «Феррари» в определенной степени была для нас недосягаемой. Очевидно, что они были очень быстры в Монце. На этапе в Баку их было невероятно трудно сдержать. Да и в Сингапуре, если бы не слабое выступление в квалификации, они были бы очень, очень хороши.

И в Остине ситуация не изменилась. Так что в том, что «Феррари» сделала дубль, нет ничего удивительного, этот результат нельзя назвать полной неожиданностью. Нам же, понятное дело, нужно будет постараться перевернуть ситуацию на этапе в Мексике», – рассказал Пиастри .

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