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Жак Вильнев: «Хэмилтону нужно избавиться от текущего психологического настроя перед переходом в «Феррари»

Вильнев высказался о трудностях Хэмилтона в нынешнем сезоне.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что Льюису нужно будет собраться в концовке сезона и переходить в «Феррари» с правильным психологическим настроем.

Хэмилтон неудачно провел три последних этапа и его отрыв от Джорджа Расселла в общем зачете сократился до 10 очков.

«Сомневаюсь, что все мысли Льюиса уже заняты «Феррари». Нет, он думает о себе и о том, насколько ужасно сейчас для него складывается сезон. Это был вообще первый раз, когда он сошел с дистанции гонки [по причине вылета с трассы]. Сейчас у него явно не все хорошо – и это не способствует улучшению пилотажа и уровня выступлений. И ему нужно избавиться от такого психологического настроя перед тем, как он перейдет в «Феррари».

Безусловно, когда приходится проводить так много гонок подряд – это тяжело. У тебя толком нет времени на то, чтобы что-то изменить. При этом у них только что было три недели перерыва – но Льюис вернулся с этого перерыва, не став лучше. Понятия не имею, что сейчас творится в голове у Льюиса, но он явно будет рад, что болид «Феррари» должен быть лучше болида «Мерседеса».

Но в целом, если судить по языку тела, сейчас Льюис не выглядит как человек, способный выигрывать гонки. Сейчас он не выглядит тем победителем с инстинктом убийцы, которого мы видели раньше. И ему нужно вернуть себе прежнюю форму и прежний настрой, прежде чем он перейдет в Скудерию, потому что «Феррари» – это очень непростая команда для выступлений за нее», – рассказал Вильнев.

Рейтинг силы болидов «Ф-1» после финальной волны апгрейдов – кто фаворит конца сезона?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoЖак Вильнев
logoФормула-1
logoМерседес
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