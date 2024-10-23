Фернандо Алонсо о неудаче «Астон Мартин» в Остине: «Понимали, что удержаться в топ-10 и заработать очки будет трудно»

Алонсо не удивился неудачному выступлению на Гран-при США.

Пилот «Астон Мартин » в гонке стартовал с 7-й позиции, но по ходу заезда темп болида оказался недостаточно хорош. В итоге Алонсо к финишу откатился на 13-е место.

«Последняя гонка получилась тяжелым, мы проиграли несколько мест относительно своей стартовой позиции. Думаю, что в квалификации нам удалось выступить лучше, чем позволяли истинные возможности машины – и мы понимали, что удержаться в топ-10 и заработать очки будет трудно.

Теперь постараемся понять, за счет чего «Астон Мартин» может лучше выступить на Гран-при Мехико. На данный момент главное – оптимизировать работу болида в его текущей конфигурации, потому что пока нам не удалось достаточно хорошо этого сделать», – рассказал Алонсо .

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