«Ред Булл» может потерять даже второе место в Кубке конструкторов». Джонни Херберт призвал команду заменить Переса до конца сезона

Херберт предложил заменить Переса на Цуноду.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что команда «Ред Булл» должна провести рокировку гонщиков и повысить Юки Цуноду до основной команды на оставшиеся гонки сезона.

Если же оставить Переса в «Ред Булл», команда, уверен Херберт , сильно рискует опуститься на третье место в Кубке конструкторов.

«Проблема в том, что «Ред Булл» потенциально может потерять даже второе место в Кубке конструкторов – просто потому, что в команде всю работу на трассе снова делает лишь один человек. Да, Серхио Перес заработал очки в последний уик-энд, но их было немного – и ничтожно мало в сравнении с тем, сколько заработали Шарль Леклер и Карлос Сайнс, которые как раз находятся рядом друг с другом и по темпу, и по скорости.

Серхио приносит какую-то пользу, но этого явно недостаточно. И вопрос в том, стоит ли заменять его прямо сейчас? Мой ответ – да, стоит, если в «Ред Булл» хотят хотя бы сохранить второе место в Кубке конструкторов. Хватит ли у них смелости сделать это перед домашней для Серхио гонкой? Я бы сказал, что это возможно, опять же учитывая ситуацию «Ред Булл» в Кубке конструкторов.

Возможно, они оставят Переса на гонку в Мексике, а замену проведут на Гран-при Бразилии. Если они вообще решатся на это, то замену нужно проводить чем раньше – тем лучше.

На мой взгляд, эту замену стоило провести еще раньше. И, на мой взгляд, повышение до «Ред Булл» должен получить Цунода. Я считаю, что Юки в этом году демонстрирует блестящие выступления. Он очень стабилен. У него очень сильный квалификационный темп. Он вообще всегда был очень хорош в квалификациях.

Его слабым местом была гонка. Но и здесь он добился прогресса, его гоночный темп стал лучше. Так что мне бы хотелось, чтобы шанс в «Ред Булл » получил кто-то вроде Юки – потому что он сам его заслужил», – рассказал Херберт.

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