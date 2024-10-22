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Гран-при Мехико-2024. Расписание трансляций

Спортс представляет календарь 20-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Мехико.

Заезды «Формулы-1» в Мексике покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Гран-при Мехико

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

25-27 октября 2024 года

Расписание трансляций

Пятница

  • 1-я практика: 21:30 🌤️

Суббота

  • 2-я практика: 1:00 🌤️

  • 3-я практика: 20:30 🌤️

Воскресенье

  • Квалификация: 0:00 🌤️

  • Гонка: 23:00 🌤️

📰 Главные новости перед Гран-при: победа Леклера и дубль «Феррари», Мазепин завершил карьеру, скандалы вокруг судейства и устройства «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
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Главные новости
Гельмут Марко о дубле «Феррари»: «Не считаю, что такое повторится на всех трассах. Ожидаю борьбу четырех команд в Мексике»
сегодня, 14:10
Дженсон Баттон: «Ферстаппен хорош в понимании регламента. Нужно правило, что нельзя полностью выдавливать болид»
18сегодня, 13:24
Гельмут Марко: «Норрис должен был знать, что Ферстаппен – один из самых жестких пилотов»
7сегодня, 13:02
Макс Ферстаппен: «Я никого не выдавливал на старте Гран-при США. Это гонки, не детский сад»
23сегодня, 11:29
«Ред Булл» планирует тесты Цуноды в Абу-Даби
3сегодня, 10:42
Алекс Албон о штрафе Норриса: «Если оба выезжают за пределы трассы, это серая зона. Напоминает Бразилию-2021»
4сегодня, 10:12
Журналист Бенсон: «Понятно, почему «Феррари» считает Кубок конструкторов достижимым. Выступление в США говорит о всестороннем шаге вперед»
1сегодня, 09:39
Ферстаппен тормозил на 30 метров позже Норриса перед обгоном Ландо в США
106сегодня, 08:53Фото
Победа Леклера и дубль «Феррари», Мазепин завершил карьеру, скандалы вокруг судейства и устройства «Ред Булл» и другие новости Гран-при США
вчера, 19:00
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22вчера, 18:49
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114 октября, 07:10
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