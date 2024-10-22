Гран-при Мехико-2024. Расписание трансляций

Спортс представляет календарь 20-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Мехико.

Заезды «Формулы-1» в Мексике покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Гран-при Мехико

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

25-27 октября 2024 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 21:30 🌤️

Суббота

2-я практика: 1:00 🌤️

3-я практика: 20:30 🌤️

Воскресенье

Квалификация: 0:00 🌤️

Гонка: 23:00 🌤️

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