Шарль Леклер о старте: «Знал, что Ферстаппен будет жестко бороться с Норрисом. И риск на старте принес «Феррари» победу»

Леклер назвал старт Гран-при США ключевым моментом в итоговой победе.

Пилот «Феррари» подвел итоги гонки, рассказав о том, что был рад возможности продемонстрировать хороший темп болида, оказавшись в лидерах заезда.

«Я знал, что Макс будет жестко бороться с Ландо, ведь ему нечего терять. Я знал, что он будет действовать агрессивно – я отлично стартовал и чуть позже расположился ближе к внешней траектории, чтобы подготовить максимально хороший выход из поворота. Этот риск принес нам победу, так что я очень рад. Это здорово помогло на первом отрезке, где я мог беречь шины и создать неплохой отрыв. После чего уже на втором отрезке нужно было просто контролировать отрыв.

У нас был очень хороший темп, я доволен. Вчера нам приходилось немного бороться с машиной, так что было сложно определить истинный темп болида, но я был уверен. И сегодня, в чистом воздухе, мы смогли продемонстрировать этот темп и выжать максимум по итогам уик-энда.

Что касается ситуации в чемпионате, то мы по-прежнему далеко – до «Макларена» 48 очков, это много. Тем не менее, если мы продолжим так выступать на регулярной основе – то почему бы и нет. Я никогда не отказывался от цели помочь команде выиграть Кубок конструкторов, даже в самые трудные времена. Да, это очень оптимистичная цель, но я хочу быть оптимистом и верить, что это возможно. Хоть это и будет сложно», – рассказал Леклер.

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