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Серхио Перес: «Темп выглядел многообещающе, но из-за желтых флагов не смогли проехать быстрый круг»

Перес разочарован результатом квалификации к Гран-при США.

Пилот «Ред Булл» сумел пройти в третий сегмент сессии, но там занял последнее, 10-е место – потому что не сумел закончить свой единственный быстрый круг из-за аварии Джорджа Расселла.

«Перед квалификацией мы изменили настройки машины, поправили баланс, и ощущения заметно улучшились. Мы смогли попасть в рабочее окно настроек, нашли хороший ритм.

В итоге нам просто не повезло, потому что мы берегли свежий комплект «софта» к концу третьего сегмента. Но из-за желтых флагов я просто не смог проехать свой круг. Досадно, что так вышло, ведь наш темп выглядел многообещающе.

Гонка определенно будет непростой, учитывая, как много машин находится впереди меня. Но если я смогу прорваться вперед, у меня будет шанс побороться с лидерами», – рассказал Перес.

Авария «Мерседеса» подарила Норрису поул в США. Ферстаппен остался вторым

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
Гран-при США
logoРед Булл
logoФормула-1
logoСерхио Перес
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