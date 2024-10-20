Серхио Перес: «Темп выглядел многообещающе, но из-за желтых флагов не смогли проехать быстрый круг»
Перес разочарован результатом квалификации к Гран-при США.
Пилот «Ред Булл» сумел пройти в третий сегмент сессии, но там занял последнее, 10-е место – потому что не сумел закончить свой единственный быстрый круг из-за аварии Джорджа Расселла.
«Перед квалификацией мы изменили настройки машины, поправили баланс, и ощущения заметно улучшились. Мы смогли попасть в рабочее окно настроек, нашли хороший ритм.
В итоге нам просто не повезло, потому что мы берегли свежий комплект «софта» к концу третьего сегмента. Но из-за желтых флагов я просто не смог проехать свой круг. Досадно, что так вышло, ведь наш темп выглядел многообещающе.
Гонка определенно будет непростой, учитывая, как много машин находится впереди меня. Но если я смогу прорваться вперед, у меня будет шанс побороться с лидерами», – рассказал Перес.
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