Фернандо Алонсо: «Надеюсь, в гонке все-таки сможем заработать несколько очков»
Алонсо оценил перспективы команды на Гран-при США.
Пилот «Астон Мартин» сумел пробиться в третий сегмент квалификации и начнет предстоящую гонку с 8-й позиции.
«Да, я думаю, что это хороший результат. Ведь пока с точки зрения ощущения от управления болидом уик-энд получается тяжелым.
Мы меняли настройки болида и после первой практики, и после спринта. И мы все еще продолжаем эксперименты, так что пока я не в полной мере доволен машиной. Надеюсь, в гонке мы все-таки сможем заработать несколько очков – такова наша цель», – рассказал Алонсо.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
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