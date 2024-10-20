Фернандо Алонсо: «Надеюсь, в гонке все-таки сможем заработать несколько очков»

Алонсо оценил перспективы команды на Гран-при США .

Пилот «Астон Мартин » сумел пробиться в третий сегмент квалификации и начнет предстоящую гонку с 8-й позиции.

«Да, я думаю, что это хороший результат. Ведь пока с точки зрения ощущения от управления болидом уик-энд получается тяжелым.

Мы меняли настройки болида и после первой практики, и после спринта. И мы все еще продолжаем эксперименты, так что пока я не в полной мере доволен машиной. Надеюсь, в гонке мы все-таки сможем заработать несколько очков – такова наша цель», – рассказал Алонсо.

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