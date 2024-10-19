Кевин Магнуссен: «Не слишком удивлен, что у «Хааса» 6-е и 8-е места в квалификации к спринту»

Успех «Хааса» в Остине не стал сенсацией для Магнуссена.

Пилот «Хааса » Кевин Магнуссен рассказал, что думает о восьмой позиции по итогам квалификации к спринту на Гран-при США и шестом месте своего напарника Нико Хюлькенберга .

«Весь день ситуация выглядела хорошо, так что я не слишком удивлен, что мы так высоко. Очень рад, что обе машины пробились в третий сегмент, а Нико просто идеально проехал заключительный круг. Шестое и восьмое места на старте спринта – достойное начало уик-энда.

Нико использует обновление, поэтому дополнительно приятно видеть его высоко, ведь мы хотим, чтобы болид становился быстрее – а я получу новинку после спринта. Хорошо, что мы разделили машины и собрали данные, это, безусловно, верное решение», – заявил Магнуссен.

Гран-при США-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Норрис – 4-й