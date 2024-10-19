Льюис Хэмилтон о квалификации: «Не повезло попасть под желтые флаги, я шел с опережением графика на 0,4 секунды»
Хэмилтон считает, что выиграл бы поул в спринт-квалификации в Остине.
Пилот «Мерседеса» начнет предстоящий спринт перед Гран-при США лишь с 7-й позиции. При этом Льюис уверен, что мог бы оказаться первым, если бы не был вынужден сбросить скорость, попав под желтые флаги, которые были включены из-за разворота Франко Колапинто.
«Мне просто не повезло попасть под желтые флаги. Вот и все. Потому что в тот момент я шел с опережением графика на 0,4 секунды.
Очевидно, что обновления болида сработали и я благодарен всем ребятам на базе за их работу, ведь им пришлось потрудиться, чтобы успеть подготовить обновления и убедиться, что они вообще будут работать. И это еще не конец, в субботу у нас будут еще шансы», – рассказал Хэмилтон.
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