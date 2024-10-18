Джеймс Воулз: «Лучшие инженеры «Уильямса» разрабатывают болид для сезона-2026. Они не задействованы в 2024 и 2025 году»

В «Уильямсе» рассказали о планах по возвращению в лидеры .

Руководитель «Уильямса » раскрыл пару деталей касательно того, как команда собирается стать одной из сильнейших в «Ф-1». В частности, по словам Воулза, ближайшие два сезона, включая нынешний, не играют ключевую роль в его долгосрочном плане.

«Нужно признать, что сезоны 2024 и 2025 года – это просто ступени на нашем пути, это не ключевые года. В эти два сезона мы слегка обновляем болид, чтобы прибавить в скорости. И мы продолжим прибавлять – думаю, мы уже продемонстрировали это.

Но лучше инвестировать в будущее – в данном случае речь о 2026 годе, когда изменится почти каждое правило. Ни одна строчка из регламента 2024 и 2025 года не сохранится, как и ни одна деталь болида.

Это будет полностью старт с чистого листа. С учетом того, какой командой мы являемся, я уже перевел значительную часть сотрудников на работу над проектом 2026 года.

Изменения [в регламенте] произойдут через полтора года, но это неважно. Они [инженеры и механики] разрабатывают болид для сезона-2026 уже шесть месяцев. Наши лучшие инженеры-аэродинамики работают над болидом 2026 года, они не задействованы в сезонах 2024 и 2025 года», – отметил Воулз.

Кроме того, Джеймс отдельно подчеркнул важность человеческого фактора и внутренней культуры команды.

«Необходима культура непрерывных изменений. Сделанного вчера сегодня уже не хватит.

Дело не в инфраструктуре. Она создана людьми, культурой, которую ты продвигаешь. Этим мы и занимаемся. Мы развиваем ее. Продолжаем работать, убеждаясь в том, что продвигаем инновации. Для меня инновация – это синоним не маленького развития, а скорее технического изменения, с помощью которого ты меняешь спорт или мир. Громкие слова, но именно это я считаю инновацией.

Чтобы добиться этого, нужна культура, где провал полностью принимаем. Я ошибаюсь большую часть времени, но мы ошибаемся так часто, потому что трудимся сверх сил. Так что пока у нас есть культура, в которой никто никого не обвиняет и, что важнее, в которой можно учиться на своих ошибках и становиться за счет этого лучше, мы можем внезапно получить импульс в своей работе».

Как рассказал британец, план «Уильямса» рассчитан на 10 лет.

«Мы собираемся вернуться к самым основам, хотим убедиться в том, что с нами работают правильные люди.

Это значит, что мы будем нанимать ярчайших и лучших специалистов и тренировать ярчайших и лучших. Чтобы вы поняли, мы взяли 110 начинающих специалистов в организацию, где уже работает тысяча человек. Если это не говорит вам о наших планах на будущее…

Эта программа рассчитана на 10 лет, прежде чем она действительно сделает нас сильными. Именно в это мы и инвестируем».

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