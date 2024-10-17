«Решил попробовать что-то новое». Нико Хюлькенберг не жалеет об уходе из «Хааса» на фоне новостей о сотрудничестве с «Тойотой»

Хюлькенберг не жалеет о переходе из «Хааса » в «Ауди».

Немецкий пилот со следующего сезона будет выступать за «Заубер-Ауди» и покинет «Хаас». При этом решение Хюлькенберг принимал еще в начале чемпионата.

Теперь же «Хаас» договорился о техническом сотрудничестве с «Тойотой», в то время как «Заубер-Ауди» [команда должна получить заводской статус с 2026 года] занимает последнее место в Кубке конструкторов, а в руководстве «Ауди», согласно информации нескольких журналистов, всерьез раздумывают над тем, чтобы свернуть проект и продать команду.

«Опечален ли я? Это точно не повод. Мне нравится эта команда. К концу года я проведу здесь два сезона – и это были два хороших, весьма позитивных года. Мне все очень понравилось.

Также очевидно, что ранее в этом году я принял сознательное решение – хотя понятно, что с того момента прошло уже довольно много времени, – попробовать что-то новое, пойти за новой возможностью. Очень интересной возможностью и очень интересным, волнительным шансом.

Будет ли мне грустно уходить из этой команды и уже не поработать с некоторыми людьми? Да. Но такова жизнь в автоспорте.

И нет, я ни о чем не жалею. Посмотрите, где «Хаас» был в конце прошлого года, и где команда сейчас. И как быстро все может измениться. Так что я не вижу причин, по которым моя следующая команда не смогла бы сделать то же самое уже в 2025 году», – рассказал Хюлькенберг .

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