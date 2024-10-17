MotoGP. Ди Джанантонио пропустит два последних Гран-при сезона из-за плановой операции
Ди Джанантонио не выступит в двух последних гонках сезона.
Пилот «ВР46» не сможет принять участия в Гран-при Малайзии и Гран-при Валенсии, поскольку ему предстоит плановая операция на плече.
Травма была получена итальянцем еще в августе – во время одной из практик перед Гран-при Австрии.
Ди Джанантонио проедет две ближайшие гонки в Австралии и Таиланде.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport.com
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